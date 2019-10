Hoe Vlaanderen met zijn canon een cultuuroorlog ontketent

‘Een intellectueel mijnenveld.’ Zo noemt historicus Marc Reynbeau de Vlaamse canon die er volgens de regeerverklaring moet komen. Er dreigt zelfs een cultuuroorlog, schrijft hij in een column.

De regering-Jambon gaat voor de Vlaamse identiteit. En tamelijk resoluut ook. Een van de meest besproken passages in het Vlaams regeerakkoord is de canon die er moet komen. Een lijst van ankerpunten uit de Vlaamse cultuur en geschiedenis. En dat roept weerstand op, veel weerstand. Voor historicus en opiniemaker Marc Reynebeau zit er zelfs de kiem in van een cultuuroorlog. Dat schreef hij deze week in een column in de krant. In deze opiniepodcast legt hij uit waarom.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Opiniemaker Marc Reynebeau | Host Nele Eeckhout | Redactie Alexander Lippeveld, Nele Eeckhout, Wouter Van Driessche | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Audiofragmenten Regeringsverklaring Jan Jambon Vlaams Parlement

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.