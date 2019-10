Belgische kazen op zwarte lijst van Trump

De Verenigde Staten zullen de import van Europese producten zwaarder belasten. Belgische zuivelproducten staan op de lijst met verhoogde importtarieven.

Ook de Belgische voedingsindustrie krijgt te maken met de heffingen die de VS zullen opleggen op de import van Europese producten. Omdat de Europese Unie onrechtmatig overheidssteun verleende aan Airbus, de Europese concurrent van het Amerikaanse Boeing, mag Washington van de Wereldhandelsorganisatie voor 7,5 miljard dollar strafheffingen invoeren op een aantal Europese exportproducten.

Op een gedetailleerde lijst van nieuwe importtarieven staan ook Belgische producten zoals verse kazen, fruit en varkensvlees. Die laatste twee worden momenteel weliswaar niet meer geëxporteerd naar de VS.

Druk op Europese markt

Voor Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is het voorlopig koffiedik kijken naar welke impact de maatregel zal hebben op de sector. ‘We weten nog niet om welke kazen het gaat en dus ook niet welke bedrijven worden getroffen.’

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, berekende dat de opgelegde sanctie een financiële put slaat van zo’n 2,7 miljoen euro. ‘Dat is ongeveer de omzet die de export van onze kazen naar de VS oplevert’, zegt Nicholas Courant van Fevia. ‘Als je weet dat de totale omzet van onze export naar de VS in 2018 ongeveer 780 miljoen euro bedroeg, lijkt de directe schade al bij al mee te vallen.’

Toch heerst er weinig opluchting in de sector, want zowel Fevia als de BCZ wijst op indirecte gevolgen. ‘België mag in principe nog wel Gouda invoeren naar de VS, maar Duitsland bijvoorbeeld niet’, zegt Debergh. ‘Als Duitsland besluit zich te richten op de Belgische markt, is dat minder goed nieuws voor onze zuivelbedrijven. De importheffingen zetten de Europese markt zo meer onder druk.’

Het gaat om de grootste strafheffing ooit die is goed­gekeurd door de Wereldhandelsorganisatie. De nieuwe import­tarieven gaan in op 18 oktober.