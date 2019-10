Verdwaalde hond terecht na oproep Star Wars-acteur

Star Wars-acteur Adam Driver en actrice Marion Cotillard zochten donderdag in Brussel naar Javelot, de verloren gelopen hond van regisseur Leos Carax. ‘De hond is gevonden’, klonk het ’s avonds.

Carax is momenteel in Brussel voor de opnames van zijn nieuwste film Annette. Adam Driver, die Kylo Ren speelde in meerdere Star Wars-films, en Marion Cotillard vertolken de hoofdrollen in die film.

De drie waren eerder deze week opnames aan het doen in het centrum van Brussel, toen Javelot schrok van het luide verkeer en wegrende. De hond werd voor het laatst opgemerkt in het Warandepark. ‘We hebben hem nu al 24 uur niet meer gezien’, zei de Star Wars-acteur in een oproep op Instagram donderdagochtend. ‘Javelot hoort echt bij onze filmcrew.’

Enkele uren later kwam het verlossende nieuws. ‘Javelot, de hond van Leos Carax is gevonden. Iedereen bedankt!’ Met die heuglijke woorden kondigde productiefirma CG Cinema donderdag op Instagram aan dat de Franse regisseur herenigd is met zijn hondje.

Of er iemand een rolletje heeft versierd in een film, is voorlopig niet duidelijk. Adam Driver had namelijk aangekondigd ‘alles te doen om de helper te bedanken’. ‘We laten je meespelen in de film, we geven je chocolade ...’, klonk het.