De NIPT, de niet-invasieve prenatale test, ontdekt meer gevallen van Downsyndroom in het UZ Gent. Er worden ook minder baby’s geboren met Down in Vlaanderen.

Op één jaar tijd is het aantal baby’s geboren met het Down-syndroom van 44 (in 2017) gedaald tot 28 (in 2018). De link met de invoering van de bijna volledige terugbetaling van de ...