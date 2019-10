Belgische jumpingploeg is de beste in eerste ronde van Nations Cup-finale in Barcelona

De Belgische jumpingploeg, die anderhalve maand geleden in Rotterdam Europees kampioen werd, heeft nu in Barcelona ook de eerste ronde van de Longines FEI Nations Cup finale gewonnen. Zij kunnen zondag voor de derde keer de meest prestigieuze landencompetitie winnen nadat zij in 2015 en vorig jaar al een keer het goud veroverden.

Nochtans kwam er in Barcelona een heel ander team aan de start van de Longines FEI Nations Cup finale dan op het EK in Rotterdam. Jos Verlooy en Igor, die in Rotterdam ook goed waren voor individueel brons, werden vervangen door Olivier Philippaerts/H&M Extra omdat het Euro Horse duo op tour is in Amerika voor een kwartet Wereldbekerwedstrijden. Pieter Devos zadelde Jade van de Bisschop voor Barcelona; meteen het debuut voor het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) op het allerhoogste niveau. Enkel de tandems Jérôme Guery/Quel Homme de Hus en Gregory Wathelet/MJT Nevados S werden ten opzichte van Rotterdam behouden.

Olivier Philippaerts/H&M Extra legden als startcombinatie de basis voor de zege in de eerste ronde van de Longines FEI Nations Cup finale door foutloos te blijven in een tjd van 78.95 seconden. Gregory Wathelet deed als slotruiter met MJT Nevados S hetzelfde. Tussendoor liepen Pieter Devos/Jade vd Bisschop en Jérôme Guery/Quel Homme de Hus elk vier strafpunten op waarvan er vier mochten geschrapt worden zoals het reglement voorschrijft.

Frankrijk kwam met vijf strafpunten ons land nog het meest bedreigen maar Zweden (3de) en Colombia (4de) kwamen al uit op een totaal van 9 strafpunten.

Zondag vanaf 15 uur strijden België, Frankrijk, Zweden, Columbia, Ierland, Duitsland, Zwitserland en Italië voor de eindzege. De score wordt dan voor deze acht landen terug op nul gezet. Colombia, Ierland en Italië strijden voor het laatste ticket voor de Olymische Spelen van volgend jaar in Tokio.