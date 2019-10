Spaans team werkt aan mogelijke F1-deelname vanaf 2021

In Spanje wordt er naarstig gewerkt aan een nieuw F1-team dat eventueel vanaf 2021 aan de koningsklasse van de autosport wil deelnemen.

Salvatore Gandolfo en Adrian Campos zijn de grondleggers van het eventuele F1-team. Daarbij worden ze financieel gesteund door Monaco Increase Management (MIM). Campos is zelf een voormalig F1-piloot en was in het verleden ook betrokken bij het voormalige Hispania Racing F1-team.

De mededeling dat er vanuit Spanje interesse is om vanaf 2021 een nieuw F1-team op de grid te krijgen komt enigszins als een verrassing. Afgelopen raceweekend liet FIA-president Jean Todt immers verstaan dat er geen 'relevante en solide' kandidaten waren voor nieuwe F1-teams in 2021.

Er zouden reeds gesprekken gevoerd zijn met Chase Carey en Ross Brawn en het mogelijk nieuwe F1-team zou ook geruggesteund worden door de Spaanse autosportfederatie.

De voorbije weken raakte ook al bekend dat er met Panthera Team Asia een eerste kandidaat was om de startgrid van de Formule 1 te vervoegen. Vanuit Spanje komt er nu dus een tweede kandidaat. De Spaanse formatie zou zelfs al rijders op het oog hebben.

"Er zijn twee potentiële rijders voor het seizoen 2021: Pascal Wehrlein en Alex Palou, die momenteel beide onder contract staan bij MIM. Een andere kandidaat voor de lange termijn is de jonge Spaanse karter David Vidales," luidde het in een mededeling van de initiatiefnemers van het Spaanse F1-team.

