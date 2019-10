Nafi Thiam ziet concurrente uitlopen op slotdag zevenkamp

Verlengt de Belgische topatlete Nafi Thiam haar wereldtitel op het WK atletiek in het Qatarese Doha? In de laatste drie proeven moet Thiam alles uit de kast halen om het goud te veroveren.

Na één dag, ofwel vier van de zeven proeven, doet Thiam beter dan op het vorige WK. Toch was de loper richting nieuwe wereldtitel nog lang niet uitgerold. Want de enige vrouw die haar kan bedreigen, Katarina Johnson-Thompson, steekt in bloedvorm.

Lees hier alles over de eerste dag.

Foto: Photo News

Verspringen

Katarina Johnson-Thompson zette Nafi Thiam meteen onder druk in het verspringen. De Britse koploopster sprong bij haar eerste poging 6,32 meter in de zandbak. Thiam sprong 7 centimeter minder, 6.25 meter. Beiden hadden wel nog marge op de afstootbalk.

De tweede sprong van ‘KJT’ was nog een indrukwekkender: ze sprong 6.77 meter en nam zo onmiddellijk een optie op het goud in de zevenkamp. Thiam moest al haar Belgisch record springen, 6.86 meter, om in de running te blijven voor goud. Dat lukte niet. Thiam raakte niet verder dan 6.40 meter in haar derde sprong.

De Britse vergrootte zo haar voorsprong op de Belgische. Na het verspringen volgt Thiam al op 216 punten van Johnson-Thompson. De Britse leidt met 5.233 punten, Thiam heeft 5.017 punten verzameld na vijf disciplines.

Donderdag staan nog twee onderdelen op het programma: het speerwerpen (19u10) en de afsluitende 800 meter (23u05).