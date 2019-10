Gouden tip over dood wolvin Naya al 30.000 euro waard

Wie de gouden tip geeft naar de doodsoorzaak van wolvin Naya zal daarvoor een premie krijgen van 30.000 euro. Ondertussen eisen vier natuurverenigingen dat er een verbod komt op jacht in het wolvengebied.

Een ondernemer uit Wilrijk verhoogde de premie van 20.000 euro die Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum eerder hadden uitgeloofd met 10.000 euro. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen donderdag. De ondernemer, die anoniem wil blijven, zou zich aanvankelijk gemeld hebben bij Knack-journalist Dirk Draulans. Hij wou een eigen bijdrage toevoegen en liet daarom dus 10.000 euro extra op een rekening blokkeren bij Vogelbescherming Vlaanderen.

De natuurvereniging zegt dat het intussen al tientallen berichten kreeg na het uitloven van de premie. Het gaat om tips op een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres, naya@vogelbescherming.be, over Naya maar ook over verschillende jachtinbreuken. 'Uit alles blijkt dat de burger niet langer aanvaardt dat enkelen zich het recht toe-eigenen om op eigen houtje te beslissen welke dieren mogen blijven leven en welke niet', zegt Vogelbescherming Vlaanderen in een persbericht. De organisatie is ervan overtuigd dat de premie het onderzoek naar de doodsoorzaak van de wolvin nieuw leven zal inblazen.

Alle nuttige tips, dus ook over jachtinbreuken en stroperij, worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten. Vogelbescherming Vlaanderen doet bovendien een oproep aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir 'om het handhavingsapparaat te versterken'.

Verbod

Na de dood van wolvin Naya en haar welpen willen de natuurverenigingen dat het verboden wordt om te jagen in wolvengebied. Uit onderzoek van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) blijkt dat de wolf en haar welpen waarschijnlijk kwaadwillige werden omgebracht, door goed voorbereide professionelen. ‘De daders zijn het niet-toegankelijke gebied binnengedrongen om de wolvin met haar welpen op het nest te zoeken en te doden’, aldus het ANB.

Landschap vzw (de vereniging achter Welkom Wolf), Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Animal Rights eisen een verbod: 'Toen wolvin Naya begin januari 2018 het Vlaamse grondgebied binnenliep, was de Vlaamse overheid daar op geen enkele manier op voorbereid, ondanks herhaalde waarschuwingen sinds 2011 dat de wolf op weg was naar Vlaanderen (...) In zeven haasten werd begin 2018 (toen de eerste wolf in Vlaanderen werd gespot) een Vlaams Wolvenplan klaargestoomd. Alle denkbare actoren werden rond de tafel gezet om het document snel goed te keuren, om vervolgens op het terrein business as usual te bedrijven.'

Met een onmiddellijk moratorium op de jacht in wolvengebied willen de verenigingen erger voorkomen. 'Wolf August is immers nog in het wolventerritorium aanwezig en loopt elke dag het risico om hetzelfde lot te ondergaan als Naya. Bij ongewijzigd beleid is het slechts een kwestie van dagen voor de Vlaamse overheid ook haar laatste levende wolf in Noord-Limburg verliest.'