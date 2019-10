EU schiet nieuw Brexit-voorstel Johnson af

Zowel de Brexit-werkgroep van het Europees Parlement als de Europese Commissie zien op dit moment geen brood in het nieuwe voorstel van Boris Johnson om een akkoord voor de Brexit uit de brand te slepen. De Commissie is wel bereid ‘te blijven praten’ met de Britten.

De Brexit-werkgroep van het Europees Parlement, die wordt geleid door Guy Verhofstadt, boog zich donderdagmiddag over de nieuwe voorstellen die de Britse premier Boris Johnson heeft gedaan om de Ierse grenskwestie op te lossen en alsnog een akkoord over de boedelscheiding te forceren. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

Dat akkoord moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Het ziet er op dit moment echter niet naar uit dat het zover zal komen.

‘De voorstellen schieten tekort en zijn een aanzienlijke stap verwijderd van de gezamenlijke engagementen en doelstellingen’, zo verwijst de groep naar de ‘vangnetoplossing’ (backstop) die de Europeanen waren overeengekomen met Johnsons voorganger Theresa May om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

De Europarlementsleden maken zich zorgen over het vooruitzicht van douanecontroles en hun impact op het vredesproces en de geïntegreerde economie op het Ierse eiland. Daarnaast vinden ze het ‘onaanvaardbaar’ dat de operationele details pas na de goedkeuring van het akkoord zouden uitgewerkt worden. De rol van het Noord-Ierse parlement, dat al bijna drie jaar niet bijeengekomen is, maakt het akkoord daarenboven ‘onzeker’, menen de parlementsleden.

Problematische punten

Ook de Europese Commissie beklemtoonde donderdag dat het plan in zijn huidige vorm niet door de beugel kan. ‘Er blijven problematische punten in het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en er blijft nog werk te doen. Maar dat werk moet door het Verenigd Koninkrijk gebeuren, en niet omgekeerd’, zo verklaarde een woordvoerster. ‘Ik herinner eraan dat het het Verenigd Koninkrijk is dat de Europese Unie wil verlaten, en niet de Europese Unie die het Verenigd Koninkrijk wil verlaten.’

De woordvoerster beklemtoonde dat de Commissie ‘op constructieve wijze’ met de Britse regering wil blijven praten en er alles aan wil doen om een geordend vertrek van het VK mogelijk te maken. ‘Maar wij gaan niet degenen zijn die blijven zitten met de bal’, zo maakte ze duidelijk dat de Europeanen niet verantwoordelijk willen gehouden worden voor een mogelijk vertrek zonder akkoord.