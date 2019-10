Wie geen zin heeft in voetbal vanavond, kan genieten van ‘Bridesmaids’, een van de beste ‘komedies over dertigers die panikeren’ of van Kirsten Dunst in ‘The two faces of january’.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.35 uur

Het actuaprogramma gaat live naar Londen. Correspondente Lia Van Bekhoven geeft uitleg over de nieuwste ontwikkelingen in de Brexit-saga. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het topic armoede in het nieuwe regeerakkoord. Jos Geysels, voorzitter van de armoedebestrijdingsorganisatie, geeft tekst en uitleg in de studio. Tenslotte is er ook een studiogesprek met VRT-journalist Steven Decraene over de steekpartij in de Franse hoofdstad Parijs.

VANDAAG

Eén 21.55-22.40 uur

Advocaat Walter Damen en gerechtspsychiater Rudi Verhelst hebben het over seriemoordenaars, naar aanleiding van glazenwasser Stephaan D.L.. Ze proberen in het hoofd van de seriemoordenaar te kruipen. Vervolgens zijn regisseur Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert te gast. Ze maken samen een film, ‘Red Sandra’, een verhaal over de farmaceutische industrie. Tenslotte komt ook Jasper Steverlinck op bezoek. Hij komt vertellen over de eenmalige comeback van de band Arid. De Vlaamse zanger zal het ook hebben over wat er allemaal is misgelopen toen de band op het punt van de internationale doorbraak stond.

THE TWO FACES OF JANUARY

Caz 20.40-22.30 uur

Stijlvolle, broeierige thriller met de even broeierige Kirsten Dunst. Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis) is eveneens geweldig als de oplichter die zelf verstrikt raakt in een web van bedrog.

BRIDESMAIDS

Q2 20.35-22.55 uur

In het genre ‘komedies over dertigers die panikeren’ is Bridesmaids een van de beste. Annie heeft geen relatie, maar wel altijd een vriendje voor de seks. Het besef dat ze daarvan weg wil, wordt acuter als haar beste vriendin zich verlooft. De film steekt de draak met haar bindingsangst, haar aanvallen van eenzaamheid en de manier waarop ze relaties telkens weer saboteert.

STEENRIJK, STRAATARM

VTM 20.35-21.45 uur

Nieuw is dit tv-idee niet, wel nieuw is dat familiezender VTM zich eraan waagt. Het concept? Een rijke en een arme familie wisselen een weekend van leven.