Viervoudige moordenaar probeert uit gevangenis te ontsnappen

De viervoudige moordenaar Alexander Dean heeft geprobeerd om uit zijn cel in de Brugse gevangenis te ontsnappen. De bodybuilder manipuleerde zijn raam en had zo het idee om uit te breken. De cipiers ontdekten zijn plan en sindsdien zit hij opgesloten in een strafcel.

Het incident kwam tijdens een celcontrole aan het licht, bevestigt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. ‘Door het penitentiair personeel van de gevangenis van Brugge zijn er in de cellen vaststellingen gedaan met betrekking tot de veiligheid. De lokale directie heeft nadien beslist om de bewoners van de betreffende cel een veiligheidsmaatregel op te leggen.’

Het Gevangeniswezen wil geen identiteit vrijgeven. Maar volgens onze informatie gaat het dus om bodybuilder Alexander Dean (26) uit het West-Vlaamse Varsenare die bij het incident betrokken was. Hij zou aan de vijzen van het raam van zijn cel hebben geprutst, wellicht om op die manier het raam te manipuleren. Maar zijn plan werd ontdekt nog voor hij kon ontsnappen.

Voorhechtenis

Bovendien was ontsnappen sowieso niet evident geweest, omdat er nog andere veiligheidsmaatregelen in de gevangenis zijn. Sinds het incident zit Dean opgesloten in een isoleercel.

De jonge bodybuilder zit al meer dan twee jaar in voorhechtenis. Hij pleegde vier moorden en wacht momenteel op zijn assisenproces. De jongeman trok op 25 juli 2017 naar het huis van zijn ex-vriendin Maïlys Descamps in Moere (Gistel). De twee hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon het niet verkroppen toen het meisje die stopzette.

Hij trok naar haar huis en stak er zowel Maïlys als haar aanwezige grootouders Gerry Cappon (70) en Marie-Josée Vanleene (65) dood. Hij kon uiteindelijk – na ongeveer een dag op de vlucht – aan de Delhaize in Oostende ingerekend worden.

Fotograaf vermoord

Iets later bleek dat Dean zelfs een vierde moord op zijn geweten had. De ochtend van de andere moorden was hij naar Sint-Amandsberg getrokken om er fotograaf Jeroen Verstraete (39) te vermoorden. Hij was al enkele maanden bevriend met Maïlys en nam ook foto’s van het meisje. Maar dat kon haar ex-liefje Dean niet verkroppen. Hij verplichtte de fotograaf om zich uit te kleden en stak hem uren later neer.