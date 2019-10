Wanneer meubels voor huisdieren niet vloeken met je interieur

Ikea heeft zijn collectie voor huisdieren vernieuwd. De meubelgigant is niet de enige die inzet op dierenmeubels die niet vloeken met de rest van je interieur.

Ikea lanceerde zijn eerste huisdierencollectie in 2017 onder de naam Lurvig, wat ‘harig’ betekent in het Zweeds.

De meubels zijn volgens Ikea gemaakt met behoeften en het gedrag van de dieren als uitgangspunt. Bovendien heeft de meubelgigant er veel aan gedaan om de meubels in hun plaatje te laten passen. Het kattenhuis past bijvoorbeeld net een bestaande kast. Er is ook een miniatuurversie van de Klippan-zitbank.

Foto: Ikea

Nieuw zijn huisdierenmeubels die bij het interieur passen niet. Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft bijvoorbeeld een achttiende-eeuws hondenhok dat Marie-Antoinette voor haar hond Coco gebruikte.

Het hondenhuis van Marie-Antoinette. Foto: AP

Ook vandaag spelen meubelmakers in op stijlvollere items voor dieren. ‘Katten en honden slapen niet langer in de hal of buiten’, zegt Elizabeth Graves van het lifestylemagazine Living. ‘Ze leven in het nest van de familie en ze zijn volwaardige familieleden. Ze behandelen hun huisdieren dan ook zo.’

Ombre Cat Cave. Foto: rr

De Ombre Cat Cave, verkocht door Crate and Barrel, wordt omschreven als een ‘comfortabel toevluchtsoord voor je favoriete katachtige’. De kegelvormige Nooee Toby Pet Cave heeft dan weer een meer moderne look.

Nooee Toby Pet Cave. Foto: AP

Of wat denkt u van het Antique Wood Pet Bed van Pottery Barn?

Antique Wood Pet Bed. Foto: AP

‘De grootste uitdaging is om dierenproducten niet te vermenselijken’, zegt dierenarts Barbara Schäfer, die met Ikea samenwerkt. ‘Het is belangrijk om de noden en het gedrag van de dieren - hoe ze eten, slapen of spelen - als uitgangspunt te nemen. Pas dan kunnen we een product ontwerpen dat aan onze “menselijke noden” zoals stijl en vorm tegemoetkomt.’