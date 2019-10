WK ATLETIEK. Thomas Van der Plaetsen wint één plaatsje in meerkamp, Nafi Thiam komt vanaf 17u10 in actie

Thomas Van der Plaetsen is de tweede dag van de tienkamp op het WK atletiek in Doha begonnen met een zeventiende plaats op de 110m horden, de zesde proef van de meerkamp. Later vandaag probeert Nafi Thiam op de zevenkamp haar wereldtitel verlengen, daarvoor moet ze wel achtervolgen want voor de laatste drie proeven staat ze tweede.