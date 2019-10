Er is een verdachte opgepakt voor de moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum. Dat meldt de politie. De gezochte bestelauto is ook teruggevonden.

Het gaat volgens de politie om een man. Verdere details over de identiteit zijn niet bekendgemaakt. De verdachte werd dinsdag al opgepakt in een woning. Het huis is door de Nederlandse politie doorzocht.

De politie zegt aan de Nederlandse omroep NOS dat er meer mensen zullen worden opgepakt in de zaak. Er is een groot rechercheteam samengesteld dat 24 uur per dag aan de zaak werkt.

Witte bestelwagen

Vorige week maakte de Amsterdamse politie al bekend dat ze vermoedden dat de dader of daders van de moord een witte bestelauto gebruikten als vluchtauto. Op videobeelden was namelijk te zien dat meteen na het neerschieten van Wiersum een witte bestelauto, waarschijnlijk een Fiat Doblo, wegreed vanuit de omgeving van de plaats van de liquidatie.

Die bestelwagen is nu gevonden en in beslag genomen. Het gaat om een Opel Combo. De kentekens waren vervalst. De Nederlandse politie vraagt aan burgers om te melden als ze het busje hebben zien rijden in de omgeving van Amsterdam of Almere. Waarom precies Almere genoemd wordt, is nog niet duidelijk.

De politie liet eerder weten dat de schutter een man was tussen de 20 en 25 jaar oud.

Marengo

Derk Wiersum werd op 18 september om half acht ’s morgens neergeschoten vlak bij zijn eigen huis, midden in de Amsterdamse woonwijk Buitenveldert. Wiersum was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in een groot liquidatieproces ‘Marengo’. Achter de moorden in de onderwereld zou een bende zitten die geleid wordt door de voortvluchtige Ridouan T., de meest gezochte man van Nederland.

Over die Ridouan T. zei het openbaar ministerie eerder dat hij ergens in de Golfregio in het Midden-Oosten verblijft. Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, zei op de Nederlandse tv dat ‘we niet op een dood spoor zitten, zoals in sommige media wordt beweerd. We hebben een heel vasthoudend team dat achter hem aan zit.’