Fort Napoleon vanaf dit weekend weer open

Na een renovatie opent Fort Napoleon in Oostende vanaf dit weekend weer de deuren.

Nu de werken achter de rug zijn, gaat het fort op 5 oktober weer open. ‘De toegankelijkheid werd verbeterd en het fort werd beter gewapend tegen vorst en vocht’, zo luidt het persbericht.

Het fort kreeg onder meer een nieuwe, geautomatiseerde inkomsas en de verwarmingsinstallatie werd hersteld en geoptimaliseerd met twee warmtepompen.

Meteen start een nieuwe permanente expo. Bezoekers kunnen een verhalentour volgen. ‘Wie dicht genoeg bij de stenen gaat wandelen, hoort bekende en minder bekende stemmen zachtjes fluisteren wat er allemaal gebeurde doorheen de jaren. In totaal kun je luisteren naar twintig verhalen op twintig locaties in de onderbuik van het fort.’

Het fort werd in 1811 gebouwd in opdracht van Napoleon. Hij vreesde destijds immers een aanval op de Oostendse haven vanuit Engeland. Tijdens de beide wereldoorlogen kreeg het fort opnieuw een bestemming als artilleriekwartier van het Duitse leger.

Na een grondige renovatie werd het bouwwerk in 1995 opengesteld voor bezoekers. Behalve een museumgedeelte over de geschiedenis van het gebouw, werd er ook een restaurant/bistro in ondergebracht.