‘De lacunes in de wet moeten dringend dicht om te vermijden dat vuurwapens in de handen van criminelen en terroristen komen.’ Dat is één van de conclusies van het rapport ‘Armed to Kill’. Een rapport van het Vlaams Vredesinstituut waarin een analyse wordt gedaan van de recente aanslagen in Europa.

‘Het is nog altijd niet gemakkelijk voor iemand zonder criminele connecties om oorlogswapens te kopen. Maar dat kan veranderen: de wapenhandel via darknet neem toe. Bovendien blijven wapens ...