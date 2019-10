Stoelendans bij Anderlecht: Frank Vercauteren wordt nieuwe hoofdtrainer, exit voor Frank Arnesen

Anderlecht grijpt in na de historisch zwakke competitiestart. Donderdagmiddag maakte de club bekend dat Frank Vercauteren de nieuwe hoofdtrainer wordt. Hij tekende een contract voor 2,5 jaar in Brussel, waar hij eerder al als speler, assistent-coach én hoofdtrainer werkte. Vercauteren, die sinds begin dit jaar aan de slag was als sportief adviseur bij OH Leuven, zal vanop de bank de ideeën van speler-trainer Vincent Kompany vertalen naar het veld. Vrijdag is Jonas De Roeck interim-coach voor de match in Charleroi.

De beslissing werd donderdagmiddag bevestigd door Anderlecht. Simon Davies - tot donderdag op papier de hoofdtrainer van paars-wit - wordt gedegradeerd naar de functie van assistent-coach. Frank Arnesen heeft dan weer zijn C4 gekregen. De Deen, die pas in december vorig jaar aangesteld werd als de nieuwe technische directeur, was overbodig geworden door de rol van Vincent Kompany bij paars-wit. Intussen heeft hij zijn spullen al gepakt en is hij vertrokken zonder commentaar.

De ontslagen Arnesen pakte donderdag zijn spullen bij Anderlecht.

“Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de spelstijl en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen”, zegt sportief directeur Michael Verschueren op de website van Anderlecht. “Met Franky Vercauteren krijgt hij nu een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen, en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project.”

De twee zijn trouwens geen onbekenden. “Frank was mijn coach bij Anderlecht én bij de Rode Duivels. Ik weet waar hij voor staat en ken zijn principes”, aldus Kompany. “Hij kan de perfecte T1 zijn binnen het team waarmee we werken. Zijn inzicht, kennis van het Belgische voetbal, zijn autoriteit langs de lijn. Tijdens onze eerlijke, interne analyses kwamen we tot de conclusie dat dit in het belang van de club de beste keuze was.”

Vercauteren: “Kompany en ik delen dezelfde visie”

Voor Vercauteren is het een terugkeer naar het oude nest. Eerder was hij al aan de slag als speler, assistent-coach en hoofdtrainer voor paars-wit. Hij heeft ook ervaring met deze situatie: in 1998, tijdens het vorige desastreuze seizoen van Anderlecht, nam hij over van toenmalig trainer Arie Haan. “Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuis kom”, citeert Anderlecht zijn nieuwe coach. “Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis. Met de komst van Vincent wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past. We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingervaring, zet Vincent dan weer een vernieuwende spelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie.”

Frank Vercauteren. Foto: BELGA

Wat de toekomst betreft, windt Vercauteren er geen doekjes om. “Wat we nu vooral moeten doen, is samen opnieuw matchen winnen. Ik zal proberen de juiste keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets mooi ontstaan.”

“Anderlecht komt terug”, verzekert clubleiding

Anderlecht hoopt met de aanstelling van Vercauteren dus de negatieve spiraal om te keren. In een communiqué op de website zegt de clubleiding “het vertrouwen zowel binnen als buiten de club te willen herstellen”.

“We weten dat zoiets alleen kan met overwinningen”, luidt het. “Dat vertrouwen moeten we nu match per match proberen terug te winnen. We zijn een weg ingeslagen, waarin we nog altijd blijven geloven. Uiteraard is het tot dusver niet goed. Wat we voor ogen hebben, met onze keuzes en beleidsvisie, vergt duidelijk meer tijd dan iedereen had gedacht. We zijn daarbij ook niet geholpen door blessures en cruciale spelers die meer tijd nodig hebben om zich te manifesteren.”

Na het 0-0 gelijkspel vorig weekend thuis tegen Waasland-Beveren floten de supporters de spelers voor het eerst dit seizoen massaal uit. Na de match roerde de harde kern zich ook aan de poorten van het Lotto Park.

“Uiteraard delen we de onvrede van een deel van de fans”, gaat het verder. “Maar ook moeten we het positief geduld en de blijvende hoop ondersteunen met een daadkrachtig beleid. We bouwen eigenlijk een gloednieuw team, met veel jongens uit de eigen opleiding. Dat is dan kiezen voor de moeilijkste weg, namelijk die op lange termijn. We doen dat binnen de financiële grenzen die er door omstandigheden uit recente en verdere verleden ook zijn. De realiteit gebiedt ons om gewoon hard voort te werken, geduld te hebben, en vooral voort te bouwen op de nieuwe fundamenten die we vandaag leggen. Maar RSC Anderlecht komt terug, met de steun van iedereen die de club in zijn hart draagt.”