Bij een aanval met een mes in de politieprefectuur van Parijs zijn donderdag meerdere agenten neergestoken. Volgens Franse media kwamen minstens vier slachtoffers en de dader om het leven. Er lijkt geen terroristisch motief achter de aanval te zitten.

Het Franse televisiekanaal BFM TV en Le Parisien spreken van minstens vier doden, al is dat aantal nog niet officieel bevestigd. Er zou ook een gewonde gevallen zijn. Persbureau Reuters meldt dan weer dat de dader neergeschoten werd en intussen ook overleden is. Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, bevestigde voorlopig enkel dat 'meerdere slachtoffers het leven hebben gelaten'.

Volgens Le Parisien was de dader een administratief medewerker van de politieprefectuur. Een vakbondsmedewerker zegt tegen journalisten dat het gaat om een man 'die al twintig jaar voor de prefectuur werkte', en nergens van verdacht werkt. Hij zou de agenten hebben aangevallen na een woordenwisseling. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een terroristisch motief.

'Ik hoorde plots een schot, volgens mij omstreeks half één 's middags', zegt een ooggetuige tegen Le Parisien. 'Rond mij stonden enkel politieagenten, zij trokken allen meteen hun wapen. Ik was erg verrast om hier op deze plek schoten te horen, dit is niet meteen de plek waar ik die zou verwachten. In eerste instantie dacht ik dat iemand zelfmoord had gepleegd, tot ik enkele tellen later zag dat heel wat politieagenten in huilen waren uitgebarsten. Ze waren duidelijk in paniek.'

De politieprefectuur in het historisch centrum van de stad is afgezet. Ook het naburige metrostation ‘Cité’ is gesloten. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, is ter plekke.