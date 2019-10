Miljoenen weg bij Thomas Cook: 'Zuur voor het personeel'

De vakbonden van Thomas Cook België reageren op de miljoenen die uit het bedrijf werden weggeschreven. 'Dit is best wel zuur voor het personeel', aldus Els De Coster van ACLVB.

‘Er is op het laatste moment nog 5 tot 6 miljoen euro van Thomas Cook België naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd. Het geld voor de doorstart van de Belgische activiteit was daarmee weg’, zegt Hans De Meyer, namens de curatoren van Thomas Cook Belgium. 'Dat gaan we nader bekijken. We willen weten wie daar het initiatief toe nam.' Een gerechtelijk onderzoek komt er niet meteen.

Had de 5 à 6 miljoen euro wel nog in de kas van Thomas Cook België gezeten, dan had het bedrijf tijd gehad om voorlopig verder te werken onder het statuut van ­bescherming tegen schuldeisers. Bovendien had het ondertussen rustig met kandidaat-investeerders kunnen praten over een doorstart. Door de lege kas kon Thomas Cook België evenwel niets anders dan het faillissement aanvragen.

Het bedrijf werd dinsdag dan ook failliet verklaard en 501 personeelsleden werden ontslagen. 'We waren verrast door het nieuws van de cashpool', zegt Patrick Van Holderbeke van ACV. 'Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid komt voor het personeel, want het gevoel dat er kansen gemist zijn is er wel', vindt hij.

Els De Coster van ACLVB is minder verrast. 'Maar het is wel zuur voor het personeel. Want zo kwam de doorstart in de problemen.'

Cashpooling

De Belgische vennootschappen van Thomas Cook zaten in een zogeheten ‘cashpool’ met de rest van de groep. Het idee was dat als één filiaal tijdelijk geld tekort had en een andere entiteit geld op overschot, de eerste niet nodeloos geld zou moeten lenen, maar op de ‘groepspot’ kon terugvallen.

‘Cashpooling’ is niet onwettig. Maar de curatoren onderzoeken wel wie de opdracht gaf voor de miljoenentransfer en waarom, zodat de juiste schuldvorderingen kunnen ingesteld worden. In totaal zou het gaan om zowat 5 miljoen euro, wat een beperkt bedrag is voor de reisgigant.