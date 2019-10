Boris Johnson heeft donderdag zijn nieuwste voorstel om het Verenigd Koninkrijk met een akkoord uit de Europese Unie te halen, voorgesteld aan het Lagerhuis. De oppositie schoot het plan -weinig verrassend - meteen af.

De details van het nieuwste plan van Boris Johnson - en volgens de Britse premier zelf ook het laatste voorstel dat hij zal doen - lekten woensdag al uit via Britse media.

Kort gezegd stelt Johnson daarin voor dat de regels voor goederen, landbouwproducten en voedingsmiddelen in Noord-Ierland voorlopig afgestemd zouden blijven op die van Ierland (en dus van de Europese interne markt). Zo zijn er in eerste instantie geen controles nodig aan de Ierse grens. Tot het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Noord-Ierland, na een overgangsperiode wél uit de Europese douane-unie zou stappen.

‘Ik heb een voorstel gedaan aan onze Europese vrienden, zodat we de Brexit kunnen voltooien met een deal, zoals steeds ons doel is geweest. Het gaat om een compromis, want we mogen niet gevangen blijven in onze huidige posities’, zei Johnson tegen het Lagerhuis. ‘De afgelopen 24 uur heb ik onder meer gebeld met (afscheidnemend Commissievoorzitter, red.) Jean-Claude Juncker, hij onderzoekt dit nu.’

Johnson: ‘Het vertrekpunt blijft uiteraard dat we de uitslag van het Brexit-referendum respecteren. Er komt zeker geen tweede referendum, en het Goede Vrijdagakkoord (het Ierse vredesverdrag, red.) blijft de hoogste prioriteit.’

‘Grote flexibiliteit’

De Britse premier verzekerde de volksvertegenwoordigers verder dat zijn nieuwe plan de economie en competitiviteit van het volledige VK ten goede zal komen. ‘Het vorige akkoord met Brussel (waarin sprake was van een ‘backstop’ als noodoplossing om de Ierse grens open te houden, red.) zou het Verenigd Koninkrijk blijven verankeren aan de regels van de Europese Unie. Wij willen de controle over onze handel terug in eigen handen nemen’, zo haalde Johnson uit naar het nog onder ex-premier Theresa May onderhandelde akkoord.

Johnson: ‘Met dit nieuwe plan tonen we grote flexibiliteit, en bewijzen we de Europese Unie dat we uit zijn op een deal. Als onze Brusselse vrienden blijven weigeren om ons tegemoet te treden, moeten ze dat ons nu maar laten weten.’

Geen steun van Labour

Formeel heeft Brussel de plannen van Johnson nog in onderzoek, maar de kans dat het ermee instemt, is piepklein. De Britse premier stelt namelijk voor dat de grenscontroles die er na de overgangsperiode zouden komen, plaats zouden vinden ‘op een gedecentraliseerde basis’, mogelijk zelfs op locaties ver weg van de grens. In Brussel klonk het woensdag al dat zo’n systeem nergens in de wereld bestaat en daarom niet werkbaar is.

Ook oppositieleider Jeremy Corbyn schoot het nieuwe plan van Johnson donderdag meteen aan diggelen. ‘Dit is niks meer dan een herwerkte versie van een voorstel dat hier al verworpen is. Dit is zelfs nog erger dan de deal die May met Brussel had binnengehaald. Elke vakbond en elke werkgeversorganisatie vraagt ons binnen de douane-unie te blijven. Geen enkel parlementslid van Labour zal dit steunen.’

Corbyn: ‘Na drie jaar heeft de regering nog altijd geen oplossing gevonden voor de Ierse grens. Eerst wilden ze geen grens, nu willen ze twee grenzen. Dit is slechts een cynische poging van de premier om zijn falen in de schoenen van Brussel te kunnen schuiven.’