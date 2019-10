Tripadvisor verkoopt geen tickets meer voor attracties met walvissen

Reiswebsite Tripadvisor gaat geen geld meer verdienen aan attracties die gevangen walvissen en dolfijnen houden.

‘We willen niet alleen voorkomen dat toekomstige generaties van walvissen en dolfijnen in gevangenschap opgroeien, maar we willen de sector ook aanmoedigen om over te stappen naar alternatieve modellen, zoals reservaten aan de kust’, zegt Dermot Halpin van Tripadvisor.

Tripadvisor lanceerde in 2016 een beleid rond dierenwelzijn. Zo verkoopt de reiswebsite geen tickets meer van attracties waarbij dieren trucjes moeten uitvoeren of waarbij toeristen fysiek in contact kunnen komen met dieren in gevangenschap. Nu geldt dat ook voor walvissen en dolfijnen. Er worden geen tickets meer verkocht voor attracties die walvisachtigen kweken, importeren of vangen.

Grote attracties zoals SeaWorld worden getroffen door maatregel. Wel kunnen gebruikers nog foto’s en reviews van zulke trekpleisters delen.

De nieuwe regels focussen op toekomstige generaties van de zeezoogdieren, zegt het bedrijf, want walvissen vrijlaten die al in gevangenschap leven, is geen goed idee. Dat zouden de dieren niet overleven.

Dierenrechtenorganisaties verwelkomen het initiatief als een stap in de goede richting. SeaWorld, dat al langer onder vuur ligt, is dan weer teleurgesteld.