Beren in Canada uitgehongerd door zalmtekort

Grizzlyberen maken zich op voor de aankomende winterslaap, maar in Canada zijn sommige veel te mager om de winter te overleven. Dat komt door een sterk verminderde zalmpopulatie.

Een Canadese fotograaf, Rolf Hicker, kon een aantal foto’s maken van grizzlyberen met hun welpen in British Columbia, Canada. Hij deelde de foto’s op 23 september op zijn Facebookpagina. De dieren zien er niet gezond uit, experten vrezen dat ze de winter niet zullen overleven.

De organisatie Mamalilikulla First Nation houdt de beren in die regio al een aantal jaren in de gaten. ‘De dieren zijn de laatste maanden drastisch veranderd’, zegt Jake Smith, observator voor Mamalilikulla First Nation. Toen hij de foto’s van Hicker zag, besloot hij dat er iets moest gebeuren.

De A-Tlegay Fisheries Society doneerde 500 zalmen, en Smith zorgde ervoor dat die langs de oevers verspreid werden als voedsel voor de beren. Volgens de vrijwilligers begonnen de beren onmiddellijk van de vis te eten.

Zalm

De voornaamste voedselbron van de beren is wilde zalm, al eten ze ook bessen en planten. Het gaat slecht met de zalmpopulatie in de regio, vissers klagen dat het afgelopen seizoen het slechtste was in 50 jaar tijd. In augustus werd een rapport vrijgegeven van de Visserij en Oceanen Canada, waarin staat dat het klimaat in Canada tweemaal zo snel opwarmt als gemiddeld. Dat heeft een zware impact op het ecosysteem van de zalm. Er waren ook hittegolven in het water, overstromingen en droogtes. Als die factoren zorgen voor grote stress op de vispopulatie.

Klimaatverandering

‘De impact van de klimaatverandering is over heel de kust te voelen’, zei Joy Thorkelson, voorzitter van de vakbond United Fishermen and Allied Worker, tijdens een persconferentie in september.

Het warme weer heeft een impact op de temperatuur van het water, en dat zorgt voor een vermindering in de zalmpopulatie. ‘Als de zalmpopulatie vermindert, heeft dat een effect op de beren. Zij kunnen dan geen voedsel meer vinden’, stond in een statement van het lokale Canadese ministerie van Bossen, Land, Natuurlijke Grondstoffen en Plattelandsontwikkeling.