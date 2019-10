Tevreden Goffin mag uitkijken naar kwartfinale tegen Hyeon Chung in Tokio

David Goffin (ATP 15) plaatste zich donderdag voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (1.895.290 dollar). Hij staat daarin tegenover de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143).

Chun versloeg in de tweede ronde de Kroaat Marin Cilic (ATP 30), het zesde reekshoofd, met 6-4, 3-6 en 6-1. Goffin, het derde reekshoofd, had eerder de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32) geklopt met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2).

“Het was lastig. Hij sloeg heel goed op en ik wist dat het zou uitdraaien op lange sets met misschien tiebreaks”, vertelde de Luikenaar, die het toernooi won in 2017, na de wedstrijd. “Ik heb de hele wedstrijd geprobeerd hem te breken maar dat lukte niet. Zelf sloeg ik heel goed op. We presteerden allebei solide in onze opslagspellen en tijdens de tiebreaks speelde ik heel goed. Ik ben heel tevreden over mijn prestatie want het was een goed gevecht.”

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 20-jarige Shapovalov. Tegen de 23-jarige Chung speelde Goffin al drie keer. Hij versloeg de Zuid-Koreaan in 2017 in Bazel (6-4, 6-1) en in 2016 in Marseille (6-3, 6-1). Chung haalde het in 2017 in Montreal (7-5, 6-3). Telkens was hardcourt de ondergrond, net zoals in Tokio.