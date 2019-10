Will Smith brengt een kledinglijn op de markt die in het teken staat van The Fresh Prince Of Bel-Air.

De onvoorstelbaar succesvolle wedergeboorte van Friends heeft de trend gezet. Dankzij Netflix werd de reeks wereldwijd een van de meest door jongeren bekeken series. Ook de nineties-sitcom The fresh prince of Bel-Air is sinds deze zomer op Netflix te zien.

De trend is de Amerikaanse acteur Will Smith niet ontgaan. Hij brengt een tijdelijke kledinglijn op de markt die geïnspireerd is op zijn personage in de reeks. Hij speelde daarin een tiener uit een armere buurt in Philadelphia die naar zijn rijke oom en tante in het chique Bel-Air verhuist.

Op Instagram stelt hij de sportieve kledingstukken voor. Een van de items is een trainingsjack met een donkerblauwe buitenkant, maar ook binnenstebuiten te dragen is met een kleurige print. In de reeks droeg hij zijn colbert, deel van het schooluniform in de privéschool, ook binnenstebuiten.

Eerder werden er ook al kledinglijnen gebaseerd op Friends gelanceerd.