Morrissey heeft maandag zijn optreden in Portland in de Amerikaanse staat Oregon kort onderbroken. De reden: een vrouw hield tijdens de show twee protestborden omhoog. Eén beeldde het doorstreepte logo van de uiterst rechtse anti-islampartij ‘For Britain’ af, op het andere bord stond ‘Bigmouth indeed’ geschreven. De voormalige zanger van The Smiths wou zijn show niet verder zetten tot de vrouw de zaal verliet, met de woorden: ‘We hebben jou niet nodig. Ga weg en tot ziens.’

In juni bevestigde de Britse zanger in een interview zijn steun voor de uiterst rechtse anti-islampartij. Hij noemde Anne Marie Waters, de oprichtster van ‘The For Britain Movement’, een buitengewoon intelligent persoon die zeer toegewijd is aan het Verenigd Koninkrijk.