Hoogste gebouw in Afrika bijna klaar

Een gebouw in Johannesburg wordt het hoogste gebouw in Afrika. Maar niet voor lang.

De Leonardo wordt opgetrokken in het financiële centrum van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Het gebouw telt 55 verdiepingen en is 234 meter hoog. Dat is elf meter hoger dan de vorige recordhouder, het Carlton Centre. Ook dat staat in Johannesburg.

Het nieuwe gebouw is ontworpen door het Zuid-Afrikaanse bureau Co-Arc International Architects. Naast kantoorruimte, winkels en hotelkamers hebben de ontwerpers ook woonappartementen, een zwembad, restaurant en kleuterschool voorzien.

Het project is in gang gezet door de Legacy Group, dat meerdere exclusieve hotels uitbaat, met financiële steun van Nedbank. Dit jaar nog wordt het geopend.

Patrick Mclnerney, directeur van het architectenbureau, hoopt dat de Leonardo een ‘baken van hoop’ wordt voor de architectuur op het continent.

‘Het hoogste gebouw in Afrika zijn, is momenteel interessant, want we weten dat er meerdere gebouwen in de maak zijn die het gebouw dat we nu opleveren ver zullen overtreffen’, zegt hij.

Hij doelt op de Pinnacle in de Keniaanse hoofdstad Nairobi dat met 320 meter binnen enkele jaren het hoogste gebouw in Afrika wordt. De Mohammed VI Tower in Marokko wordt 250 meter hoog.