Ziekenfonds betaalt nu ook deels poetshulp terug

Daags nadat de nieuwe Vlaamse regering heeft bekendgemaakt dat de dienstencheque duurder wordt, zegt het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen ze terug te betalen.

Wie huishoudhulp van Het Poetsbureau inschakelt en aangesloten is bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), zal voor elke gebruikte diensten­cheque 1 euro terugkrijgen. Er is wel een maximum van 25 euro per kwartaal of 100 euro per jaar.

Net nu wordt het fiscaal voordeel van dienstencheques teruggeschroefd, zo blijkt uit het Vlaamse regeerakkoord. Na aftrek van het belastingvoordeel betaal je nu netto 7,20 euro, waar dat voordien maar 6,30 euro was.

Is deze nieuwe aanbieding van het ziekenfonds daar een reactie op? ‘Eerder een toevallige samenloop van omstandigheden’, zegt Wim Van Hecke, algemeen directeur van het NZVL. ‘We kwamen vorig jaar al met het idee. Nu pas hebben we alle procedures doorlopen.’

Ouderen

De vraag rijst of het wel de maatschappelijke taak is van een ziekenfonds om huishoudhulp te ondersteunen door diensten­cheques terug te betalen. ‘We mikken op jonge gezinnen die het “druk, druk, druk” hebben en die zo wat fysieke en mentale ballast uit handen wordt genomen’, zegt Van Hecke. ‘Maar er zijn ook de ouderen, de eersten die huishoudhulp inschakelen om langer in eigen huis te kunnen blijven wonen. De link met gezondheid en welzijn is er nog wel degelijk.’

In 2016 liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zich al kritisch uit over de extra voordelen die ziekenfondsen hun leden bieden. Sommige daarvan lagen volgens haar te ver af van hun kerntaak: medische kosten terugbetalen. ‘Deze terugbetaling werd wel goedgekeurd door de Raad van de Controledienst voor de Ziekenfondsen’, zegt haar woordvoerder Jelle Boone. ‘Dat voordeel werd wel nog toegekend binnen de huidige regelgeving van de verplichte aanvullende verzekering. De federale onderhandelingen zullen uitwijzen of dat voordeel al dan niet zal worden behouden.’

Ook Paul Verschueren van Federgon, die de belangen van onder meer dienstenchequebedrijven verdedigt, vindt niet meteen graten in het feit dat een ziekenfonds een deel van de kosten van dienstencheques op zich neemt. Dat gebruikers bij Het Poetsbureau zo de facto 1 euro minder betalen dan elders, vindt hij geen concurrentievervalsing. ‘Ik zie dit als een pure commerciële, maar correcte aangelegenheid tussen het NZVL en Het Poetsbureau. Niets houdt andere partijen tegen om eenzelfde samenwerking af te sluiten.’