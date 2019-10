Twee ongevallen, veel file rond Antwerpen en Brussel

Op de Antwerpse ring richting Breda is het verkeer donderdagochtend zwaar verstoord door een ongeval in Berchem. Een brandend voertuig op de Brusselse ring zorgt rond de hoofdstad voor veel vertraging.

De weg in Antwerpen ondertussen vrijgemaakt, maar er staat wel nog file, meldt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx rond 06.15 uur. Wie van de E34 of de E17 de ring oprijdt, is drie kwartier onderweg tot in Berchem. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt.

De oorzaak was een ernstig ongeval met twee wagens, aldus Bruyninckx. ‘Een auto was in panne gevallen, en een tweede auto is op die eerste auto ingereden. Er zijn gewonden gevallen en er lagen ook veel brokstukken op de weg’, zegt Bruyninckx. In eerste instantie was er daardoor maar één rijstrook vrij, waardoor de file ondanks het vroege uur snel aangroeide.

De Brusselse buitenring kampt ook met zware vertragingen door een brand voertuig op de baan, in de omgeving van Dilbeek. Vanaf Wemmel is het aanschuiven.