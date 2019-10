100.000 leveringen toch te hoog gegrepen voor Tesla: aandeel zakt

Tesla is er afgelopen kwartaal toch niet in geslaagd om 100.000 auto’s bij klanten af te leveren. Topman Elon Musk zei vorige week nog dat de maker van elektrische wagens een goede kans had om dat symbolische aantal te overschrijden. Hij sprak zelfs al van een belangrijke mijlpaal, vandaar dat de uiteindelijke cijfers een fikse domper zijn voor het bedrijf.