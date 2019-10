Donald Trump haalt opnieuw zwaar uit naar Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump is woensdag in meerdere tweets hard van leer getrokken tegen de Democraten en ook hun leider Nancy Pelosi.

‘De niets doende Democraten zouden zich moeten concentreren op de opbouw van ons land en niet iedereens tijd en energie verspillen aan BULLSHIT’, tweette het Amerikaanse staatshoofd. ‘Dit is wat zij al heel de tijd doen sinds ik overweldigend werd gekozen in 2016. Zoek u deze keer een betere kandidaat, u zult het nodig hebben’, aldus Trump in een verwijzing naar de door hem verslagen Democratische kandidate Hillary Clinton.

In een andere tweet noemde de president het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure ‘nonsens die nergens toe leidt’ en die de aandelenbeurs doet dalen. ‘Maar dat is exact wat de Democraten willen doen. Zij willen het land schade toebrengen, met enkel de verkiezingen van 2020 in gedachten!’

Opstappen

Volgens de bewoner van het Witte Huis zou de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff ‘beter de hersens, eer en kracht hebben van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo’. Trump noemde de Democratische politicus een ‘ellendeling’ die zijn eigen woorden ‘volledig heeft gefabriceerd en uitgesproken tegen het Congres al zou ik ze hebben uitgesproken’.

Trump tweette ook dat Schiff zou moeten opstappen voor de ‘misdaad, om, na het lezen van een transcriptie van mijn gesprek met de president van Oekraïne (het was perfect) frauduleus een verklaring van de President van de Verenigde Staten te fabriceren en voor te lezen aan het Congres alsof het de mijne was. Hij (Schiff) is ziekelijk!’

Ook de voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, moest het ontgelden. Zij ‘zei geïnteresseerd te zijn in het verlagen van de prijzen voor voorgeschreven geneesmiddelen en te werken aan de wanhopig gewilde Overeenkomst VS-Mexico-Canada’ (USMCA). ‘Maar zij is onbekwaam om aan beide te werken. Het is alleen maar camouflage om een verkiezing door impeachment te winnen. De niets doende democraten zitten vast in de modder!’

‘Al waar de niets doende democraten op gefocust zijn is afzetting van de president voor het hebben van een goed gesprek met de Oekraïense president. Ik weet dat vele mensen luisteren en zelfs een transcriptie hebben. Zij zitten aan deze ‘stuff’ sinds de dag dat ik werd verkozen. Slecht voor het land!’