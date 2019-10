Reconstructie. Hoe het zo dramatisch fout liep voor Dominique Leroy

Het had een droomtransfer moeten worden. Van Proximus naar het Nederlandse KPN. Maar door een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis, draaide het helemaal anders uit voor Dominique Leroy.

Dominique Leroy maakte begin september bekend dat ze van Proximus zou overstappen naar KPN. Daar was veel commotie over. En deze week bleek dat de geplande transfer niet doorgaat. Hoe liep het fout? Journalist Pascal Dendooven reconstrueert.

Credits

Journalist Pascal Dendooven | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten VRT Nieuws, Videoboodschap Dominique Leroy

