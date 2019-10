De wereldberoemde tenor Placido Domingo, die door verschillende vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag, heeft ontslag genomen als algemeen directeur van de opera van Los Angeles.

‘De beschuldigingen die onlangs aan mijn adres zijn geuit in de media hebben tot een sfeer geleid waarin het niet meer mogelijk is voor mij om me nog nuttig te maken voor deze onderneming’, laat de 78-jarige zanger weten in een persbericht.

Vorige week beëindigde de New Yorkse Metropolitan Opera al zijn samenwerking met Plácido Domingo. De Spaanse tenor stond 21 jaar op de planken van het befaamde operahuis.

De reputatie van de man kreeg een enorme deuk toen negen vrouwen hem in augustus beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag. Ondertussen is dat aantal opgelopen tot twintig vrouwen. Domingo wijst alle beschuldigingen af en spreekt over een klimaat ‘waarin mensen zonder proces worden veroordeeld’.