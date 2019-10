Verontwaardiging in Spanje over gedrag van enkele Brugse supporters in Madrid: “Beschamend”

Club Brugge heeft als ploeg indruk gemaakt in Madrid door 2-2 gelijk te spelen tegen het grote Real in de Champions League, maar over het gedrag van enkele dronken supporters zijn ze in Spanje minder te spreken.

Voor de wedstrijd verzamelden de Brugse fans op La Plaza Mayor in centrum Madrid, waar de drank rijkelijk vloeide. Enkele dronken supporters gingen echter over de schreef bij vrouwen die om een aalmoes vroegen of hen bier wilden verkopen. Vooreerst probeerden ze de hoofddoek van de vrouwen in kwestie te verwijderen. Vervolgens openden ze ongevraagd blikjes bier maar weigerden ervoor te betalen hoewel ze er een slok van namen.

Foto: rr

Foto: rr

Anderen vulden dan weer de bekers die hen werden voorgehouden met bier in plaats van een fooi.

Foto: rr

Uiteraard gaat het hier om een kleine minderheid maar de beelden worden gretig gedeeld op Twitter en de verontwaardiging is groot. “Een beschamende vertoning”, klinkt het bij de Madrileense krant Marca.