Ook Brusselse beurs krijgt tik

Recessievrees heeft de Westerse aandelenmarkten woensdag een tik gegeven. De Bel20-index eindigde 2,72 procent lager.

Alle Westerse aandelenmarkten eindigden woensdag in het rood. Ook de Brusselse beurs vormde daarop geen uitzondering. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste aandelen weerspiegelt, eindigde er 2,72 procent lager op 3.566,37 punten, oftewel de grootste dip sinds augustus dit jaar. De twintig titels die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen collectief kopje onder.

De terugval was de beurzen was dinsdag al ingezet, toen het ISM de tegenvallende cijfers van zijn enquêtes bij inkoopdirecteur van grote Amerikaanse bedrijven bekendmaakte. De index van het instituut die het sentiment in verwerkende nijverheid weergeeft, zakte tot zijn laagste peil in meer dan tien jaar. De beleggers vrezen dan ook dat een recessie voor de deur staat.

Bel20

In Brussel leidde dat tot een verlies van meer dan 3 procent voor acht van de twintig aandelen uit de Bel20-index. De grootste dagverliezen waren daarbij voor Ontex (- 5,70 procent tot 15,05 euro), UCB (- 4,13 procent tot 63,20 euro), ING (- 3,69 procent tot 9,11 euro) en Aperam (- 3,42 procent tot 21,19 euro). Proximus kon de schade nog het meest beperken. De telecomtitel hield het bij een malus van 0,37 procent en een slotnotering van 27,29 euro.

Op de tweede rij zakte Mithra 11,72 procent tot 26,82 euro. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor het aandeel van 33 euro naar 31 euro en haalde het van zijn kooplijst. Een tweede lezing van het akkoord dat het Luikse bedrijf met Mayne Pharma sloot, temperde de verwachtingen.

Winst was er bij de kleinere waarden dan weer voor Dexia (+ 6,75 procent tot 2,53 euro) en Keyware (+ 2,33 procent tot 0,88 euro).

Immobel steeg nog 0,60 procent tot 66,80 euro. De vastgoedpromotor wil 75 miljoen euro aan vers geld ophalen via het verkopen van obligatie aan particuliere beleggers. De effecten krijgen een looptijd van 7,5 jaar en dragen een rente van 3 procent bruto. De aanbiedingsprijs bedraagt 101,875 procent zodat de actuariële rente uitkomt op 2,722 procent bruto.