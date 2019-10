Belgische verdachten vrijuit in dubbele moordzaak in Nederland

Vier Belgische verdachten van de dubbele moord op de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour en de Macedoniër Muljaim Nadzak moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Ze schoten uit zelfverdediging en zijn daarom niet strafbaar, stelde de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Breda.

De zaak draait om de dood van het duo in oktober 2015 in Hooge Zwaluwe. Daar werden de twee doodgeschoten terwijl ze probeerden vier Belgen te beroven van het geld waarmee die drugs wilden kopen.

De Belgen waren door de twee in de val gelokt en dachten dat ze cocaïne konden kopen. Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer is gebleken dat de slachtoffers nepcoke hadden willen aanbieden.

De officier van justitie kon geen bewijs vinden dat de Belgen zelf wapens hadden meegenomen naar het vakantiehuisje. Dat hadden ze zelf ook ontkend. ‘Ze kwamen enkel om drugs te kopen en wilden die betalen.’

De Belgen werden vastgebonden met tiewraps. Toen ze allemaal vastgebonden lagen, werd verdachte Samir T. alsnog van dichtbij in zijn rug geschoten. ‘Dat is zo’n excessief en mogelijk dodelijk geweld, dat ze het recht hadden om zich te verdedigen.’

Wat er allemaal precies is gebeurd in het huisje blijft onduidelijk, omdat alle verklaringen uiteenlopen. Ook de officier van justitie zei het ongeloofwaardig te vinden dat de Belgen ongewapend waren. Advocaten van verdachten gaven de officier een compliment voor het requisitoir. ‘Dit is heel moedig, zeker in zo'n zaak.’