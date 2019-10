De Amerikaanse senator Bernie Sanders, die opnieuw presidentskandidaat voor de Democraten wil worden, is in het ziekenhuis opgenomen.

Bernie Sanders (78) is dinsdag in het ziekenhuis opgenomen met pijn in de borststreek.

Er bleek een ader verstopt te zijn, zegt zijn campagneteam. De dokters moesten twee stents plaatsen.

‘Senator Sanders spreekt en is in goeden doen’, zegt zijn campagneadviseur Jeff Weaver. ‘Hij zal de komende dagen rusten.’

Voorlopig worden zijn geplande campagneactiviteiten geannuleerd.

Voor zijn campagne heeft Sanders een druk schema. Vaak doet hij per dag verschillende optredens in meerdere steden. Afgelopen weekend sprak hij op verschillende scholen in New Hampshire. In Las Vegas werd hij dinsdag onwel. Later deze week zou hij naar Californië reizen.

Vorige week was Sanders nog op campagne in Iowa.