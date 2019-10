Eerste Belgische Jumbo opent op 6 november de deuren

De Nederlandse supermarktketen Jumbo opent op 6 november haar allereerste winkel in België, in het Limburgse Pelt. Dat heeft de keten woensdag bekendgemaakt.

In Nederland is Jumbo de op een na grootste supermarkt, met ruim 650 winkels. De keten maakte al eerder bekend de sprong naar België te wagen. Daar wordt nu dus een datum opgeplakt: de eerste winkel opent in Pelt op 6 november.

Volgens Peter Isaac, managing director van Jumbo België, is er in België volop ruimte voor de Jumbo-formule. ‘Jumbo wil met haar formule het Belgisch supermarktlandschap vernieuwen’, klinkt het.

Voor het einde van het jaar komt er - zoals eerder aangekondigd - ook nog een Jumbo in Lanaken en in Rijkevorsel. Voor 2020 staan er nog zo’n 12 tot 15 nieuwe winkels in Vlaanderen op het programma. Op termijn ziet de supermarktketen potentieel voor ruim 100 winkels in België.

De vorige Nederlandse supermarktketen die naar België kwam, was Albert Heijn in 2011. Intussen heeft AH hier meer dan 40 winkels, en daar zouden er de komende jaren nog eens 30 à 50 moeten bijkomen.