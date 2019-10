Thiam goed begonnen aan zevenkamp op WK atletiek

De Belgische topatlete Nafi Thiam verdedigt vanaf woensdag haar wereldtitel op het WK atletiek in het Qatarese Doha. De zevenkampster heeft haar start niet gemist al staat ze voorlopig op een bescheiden tiende plaats.

Nafi Thiam is goed begonnen aan de zevenkamp. Ze eindigde na de eerste kamp, de 100 meter horden, op de tiende plaats. Met 13”36 (en 1.071 punten) evenaart ze haar beste tijd van 2019 op de 100 meter horden.

Haar grootste concurrente, de Britse Johnson-Thompson, doet nog beter. Die liep maar liefst 13”09. Het is echter de Amerikaanse meerkampster Kendell Williams die leidt na de eerste kamp. Ze legde de 100 meter af in 12” 58 en haalde 1.189 punten. De Belgische Noor Vidts staat voorlopig op de 14e plaats (1.039 punten), Hanne Maudens is 18e en voorlaatste (993 punten).

Foto: BELGA

Op de eerste dag staan vier disciplines op het programma. Dadelijk volgen het hoogspringen (17u15), het kogelstoten (19u30) en de 200 meter (20u50). Donderdag staan de laatste drie onderdelen op het programma: het verspringen (17u15), het speerwerpen (19u10) en de afsluitende 800 meter (23u05).

Geen voordeel

Thiam is op haar 25e de regerende wereld-, olympisch en Europese kampioene in de zevenkamp. ‘Maar dat ik twee jaar geleden de wereldtitel won, biedt mij vandaag geen voordeel op de anderen’, vertelde ze eerder deze week. De Naamse kende bovendien flink wat blessureleed dit seizoen met een scheur in de kuit in januari en een pijnlijke elleboog in juni.

Thiam heeft de beste wereldjaarprestatie achter haar naam (6.819 punten) maar haar Britse rivale Katarina Johnson-Thompson (6.813 punten) zit haar op de hielen. Met Hanne Maudens en Noor Vidts nemen nog twee andere Belgen deel.