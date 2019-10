Trams rijden rond met opvallende campagne: ‘Melk is dodelijk’

De komende vier weken rijden in Gent en Antwerpen enkele trams rond met een opvallende campagne van BE Vegan. De Belgische veganismevereniging zegt dat melk dodelijk is en jaarlijks aan 150.000 Belgische kalfjes het leven kost.

BE Vegan vraagt aandacht voor het immense dierenleed dat schuilgaat achter de zuivelproductie in België en elders. De sensibiliseringscampagne bestaat uit affiches van 10 vierkante meter. Die hangen de komende maand op vier trams in Gent en vier in Antwerpen.

‘Het idyllische beeld van vrolijke koetjes in de wei die melk geven, klopt niet zegt BE Vegan. ‘Melkkoeien worden elk jaar kunstmatig zwanger gemaakt om de melkproductie op gang te brengen. Nadien worden de kalfjes weggenomen en de melk wordt gebruikt voor menselijke consumptie.’

Serena Williams

Volgens BE Vegan is zuivel volledig overbodig. De veganismevereniging zegt dat ook noten en donkere bladgroenten een goede bron van calcium zijn. ‘Steeds meer sporters bouwen spiermassa op of leveren topprestaties zonder zuivelproducten. Kijk maar naar Novak Djokovic, Serena Williams en Lewis Hamilton’, zegt BE Vegan.

BE Vegan viseert niet de individuele landbouwer. Die moet worden geholpen om de omschakeling te maken naar diervrije en milieuvriendelijke alternatieven. ‘Het is de taak van de overheid om hen bij deze transitie te ondersteunen. Velen van hen deden de voorbije decennia grote investeringen en zij die ons van voedsel voorzagen en voorzien mogen uiteraard niet in de kou blijven staan’, besluit BE Vegan.

Van de pot gerukt

De zuivelindustrie reageerde maandag al hevig op de campagne. Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie noemt de campagne in de Gazet van Antwerpen ‘van de pot gerukt’ en ‘onbetamelijk’. ‘Uitgerekend op de dag dat we in het rapport van de Hoge Gezondheidsraad lezen dat zuivel op de zesde plaats staat bij de te verkiezen voedingsmiddelen’, zegt Debergh.

Lijncom, het dochterbedrijf van De Lijn dat de reclame op bussen, trams en haltes commercialiseert, is op de hoogte van de commotie en benadrukt dat de campagne conform alle voorwaarden is. ‘Alleen als blijkt dat veel mensen zich gekwetst voelen, gaan we in gesprek met de adverteerder en hebben we het recht om de reclame eventueel te verwijderen. Daar is op dit moment geen sprake van’, klinkt het in de Gazet van Antwerpen.