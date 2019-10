We moeten meer praten over menstrueren

De helft van de bevolking menstrueert een groot deel van zijn leven. En toch wordt er nog altijd geheimzinnig gedaan over het maandelijks bloedverlies. Amika George hoopt daar iets aan te veranderen.

Hoewel een maandelijkse realiteit voor een groot deel van de bevolking, zijn er weinig vrouwen die openlijk praten over hun menstruatie. Tampons worden nog steeds in een mouw verstopt op weg naar het toilet. Amika George, de jonge Londense studente achter de non-profitorganisatie Free Periods, waarmee ze de strijd aanging met menstruatie-armoede (vrouwen en meisjes die geen tampons of maandverband kunnen kopen), heeft daarom een nieuwe hashtag gelanceerd: #FreePeriodStories.

Bedoeling is dat mensen die hashtag gebruiken om hun verhalen rond menstrueren te delen op sociale media. Herinneringen over gênante bloedvlekken wanneer een menstruatie zich onverwachts aandiende, of over extreem pijnlijke menstruaties die misschien pas konden worden verklaard wanneer de diagnose van endometriose werd gesteld.

Het uiteindelijk doel van de campagne? Menstrueren in de openbaarheid brengen. ‘We worden al op een jonge leeftijd aangespoord om te fluisteren wanneer we over onze menstruatie praten, en er zo weinig mogelijk over te vertellen, zelfs tegen onze vrienden. We gaan er in ons eentje mee om’, vertelt George aan BBC. ‘We moeten de idee veranderen dat menstrueren vies is, en niet mag besproken worden in het publiek.’

Net zoals bij eerdere campagnes kan je ook vrienden nomineren, en hen zo aanmoedigen hetzelfde te doen. George geeft zelf het goede voorbeeld door het verhaal te vertellen van haar eerste menstruatie. Poëet Rupi Kaur en model Adwoa Aboah hebben al toegezegd om de komende dagen ook een ervaring te delen.