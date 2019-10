Thomas Cook kan terugvallen op Europees globalisatiefonds

Het Europees globalisatiefonds (EGF) kan steun bieden aan de werknemers van Thomas Cook, zegt Europees parlementslid Cindy Franssen. Ze roept de Vlaamse en federale regering op er werk van te maken.

Het Europees globalisatiefonds kan worden ingezet voor werknemers die hun baan verliezen door herstructureringen als gevolg van globaliseringsfactoren. ‘Dat fonds springt bij in de kosten voor het begeleiden van werknemers naar een nieuwe job. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de kosten voor coaching, opleiding en zelfs verhuiskosten’, zegt Cindy Franssen, Europees parlementslid én schaduwrapporteur voor het EGF.

Als door zo’n ‘globaliseringsfactor’ er 500 banen of meer verloren gaan, kan men bij dat fonds aankloppen. Het gaat niet om 500 banen per bedrijf maar 500 per fenomeen, bijvoorbeeld voor de sector. Franssen roept de federale en Vlaamse regering op om voor het faillissement van Thomas Cook België een dossier voor te bereiden en voor te leggen aan de Europese Commissie.

Die moet het dossier goedkeuren én ook het Europees Parlement moet het licht op groen zetten. Vervolgens gaat er geld van het fonds naar bijvoorbeeld de lokale VDAB om de getroffen werknemers te helpen opvangen. In het verleden is er zo al geld ingezet voor de gevolgen van de sluiting van Ford Genk en het verdwijnen van textielbedrijven in West- en Oost-Vlaanderen.

Franssen zegt ook dat de drempel van 500 getroffen werknemers versoepeld wordt. Een amendement dat er op haar initiatief kwam, voorziet dat aanvragen met een ‘maximale flexibiliteit’ behandeld kunnen worden. Naast de EVP steunden ook de liberale, socialistische, groene en communistische fracties het amendement. Het is de bedoeling om in een volgende fase, vanaf 2021 de drempel te verlagen tot 200 jobs. De Commissie wil de lat op 250 leggen.

Brexit

Er werd ook beslist dat het EGF nu ook openstaat om de komende Brexit-schok te helpen opvangen. Dat betekent dat als er op 31 oktober een harde Brexit plaats vindt en er honderden banen verloren gaan, het EGF kan bijspringen in het begeleiden van de getroffen werknemers naar een nieuwe job. Voorlopig zit er 170 miljoen euro in het fonds, maar het is de bedoeling dat in voor de komende zevenjarige financieringsperiode het EGF meer armslag krijgt.