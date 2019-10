De Belg die een Amerikaans modemonument opnieuw op de kaart moet zetten

Geoffroy Van Raemdonck werd door de toonaangevende modewebsite Business of Fashion toegevoegd aan de lijst met de vijfhonderd meest invloedrijke figuren uit de modewereld. De Belgische succesmanager verdiende zijn sporen bij onder andere Louis Vuitton en Ralph Lauren, en moet nu Neiman Marcus naar een zonnige toekomst leiden.

Dries Van Noten, Raf Simons en Walter Van Beirendonck zijn vaste waarden in de lijst van Business of Fashion, die elk jaar in kaart probeert te brengen wie de personen zijn die de modewereld vormgeven ...