Medeleerlingen van de tiener die de politie gisteren in Hongkong heeft neergeschoten, hebben een protestactie tegen politiegeweld gehouden.

De 18-jarige Tsang Chi-kin werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens de protesten van dichtbij een politiekogel in de borst had gekregen. Het was de eerste keer dat de politie met scherp op een betoger heeft geschoten.

Zijn medeleerlingen veroordelen tijdens een sit-in op hun school het politiegeweld. ‘Hij zei vaak dat hij liever zou sterven dan gearresteerd te worden’, zegt iemand. Tsang Chi-kin stond bekend als een geëngageerde leerling.

Eisen

Op een persconferentie leggen de actievoerders vijf eisen op tafel, waaronder een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld.

‘Als jullie onze stemmen nu niet horen, dan zullen we verzekeren dat de regering die jullie zal opvolgen elke wreedheid die tegen ons is begaan, zal wreken’, verklaarde een scholier. ‘Dit betekent oorlog. Een agent mag niet schieten, behalve als hij zelf in levensgevaar is of zwaargewond kan geraken. Uit de vele beelden die we hebben gezien, schiet de agent van dichtbij in de borst van een schooljongen. Het is overduidelijk dat deze regel is overtreden.’

De toestand van Tsang Chi-kin - die gearresteerd is - is kritiek maar stabiel. Tijdens een operatie is de kogel verwijderd. De politie zegt dat de agent uit zelfverdediging handelde. De voormalige leider van Hongkon, Leung Chun-ying heeft in brief aan de school gevraagd om Tsang te schorsen. Maar daar gaat de school niet op in.

Arrestaties

Al bijna vier maanden lang worden er bijna dagelijks betogingen gehouden voor democratische hervormingen en tegen de toenemende invloed van Peking. De zeventigste verjaardag van het communisme in China gisteren was een van Hongkongs meest gewelddadige protestdagen. 269 betogers - van 12 tot 71 jaar - werden gearresteerd. Meer dan 100 mensen moesten naar het ziekenhuis en dertig politiemensen raakten gewond.