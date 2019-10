Minister Diependaele, cijferaar van het eerste uur

Een relatief nieuw gezicht voor het publiek, een trouwe partijfiguur voor N-VA: nieuwbakken minister Matthias Diependaele (N-VA) wordt beloond voor jarenlang hard werk in het parlement. Wie is de minister van Begroting, Financiën en Wonen?

Hij zou normaal vanaf 2021 burgemeester worden van Zottegem. Maar meer dan een titelvoerend ambt zal dat niet worden. Minister én burgemeester zijn, dat mag immers niet. Matthias Diependaele is een N-VA’er van het eerste uur. Zijn grootvader was een van de eerste verkozen Senatoren van de Volksunie, en zijn vader werd in 2012 verkozen als provincieraadslid voor N-VA.

De Vlaming in hart en nieren was actief bij het dagelijks bestuur van Jong N-VA. Na zijn studie Rechten aan de KU Leuven ging hij aan de slag als politiek medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels.

In 2009 werd Diependaele een eerste keer verkozen in het Vlaams Parlement. In 2013 werd hij fractieleider. De 33-jarige Diependaele moest een gezicht geven aan de verjonging van de partij. Na de verkiezingen van 2014 moest hij plots een fractie van 43 parlementsleden aansturen.

Tegelijk kreeg Diependaele alle grote dossiers, van de Oosterweelverbinding tot de zesde staatshervorming, én de begroting op zijn bord. Het was soms balanceren op een slappe koord, zeker wanneer ook binnen de regering onenigheid bestond, denk maar aan de boskaart en Uplace. Het was hard werk, waarvoor hij nu de beloning krijgt.

Diependaele, die minister van Begroting wordt, toonde zich vaak een groot verdediger van budgettaire orthodoxie. ‘We gaan niet dezelfde fouten maken als vroeger’, zei hij bij het debat over de regeerverklaring in 2014. ‘We gaan geen schuld opbouwen.’ Toch zal hij in 2020 rode cijfers moeten toelaten. Dat is zo afgesproken. En dan komt de échte uitdaging: een evenwicht vinden in 2021.