Man probeert zich in brand te steken voor Europese Commissie

Een man heeft zichzelf woensdag omstreeks 11.30 uur in brand proberen te steken aan het Berlaymontgebouw in de Europese wijk in Brussel.

De man overgoot zich met benzine en dreigde zichzelf in brand te steken. De brandweer heeft hem daarna natgespoten.

‘De persoon is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis, maar zijn leven is niet in gevaar. We zullen nu moeten nagaan waarom hij dit heeft willen doen’, zegt de woordvoerster van de politie Brussel Hoofdstad Elsene, Ilse Van de keere.

Er waren geen omstaanders betrokken bij het incident.

Een politiebron verklaarde aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat het gaat om een Kroaat die de ‘aandacht wilde vestigen van de Franse president Emmanuel Macron op zijn familiale problemen’.