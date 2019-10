Manchester City-trainer Pep Guardiola is niet bezorgd over blessure van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne miste door een liesblessure de Champions Leaguewedstrijd van Manchester City tegen Dinamo Zagreb. Na afloop van de 2-0 zege vertelde Pep Guardiola dat hij zich geen zorgen maakt over zijn spelmaker. “Het is niets ergs maar vandaag kon hij niet meespelen.”

LEES OOK. Geen De Bruyne bij de Duivels door klein scheurtje

Of de Rode Duivel zondag kan aantreden in de competitiematch tegen Wolverhampton is nog een vraagteken. “We zullen zien voor zondag. Vandaag kan ik het nog niet zeggen. Misschien zal hij hersteld zijn, het is afwachten. En anders zal hij na de internationale onderbreking klaar zijn.”

Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino (10/10) en Kazachstan (13/10).