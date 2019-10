Is de échte Andy Murray eindelijk terug? Voormalige nummer één van de wereld blijft winnen in Peking

Andy Murray heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het China Open in Peking (hard/3.515.225 dollar). Hij versloeg zijn landgenoot en qualifier Cameron Norrie (ATP 69) met 7-6 (8/6), 6-7 (4/7) en 6-1.

Voor Murray was het zijn tweede overwinning in evenveel dagen. Dinsdag had hij in de eerste ronde de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) gewipt na twee tiebreaks en zo zijn mooiste zege behaald sinds de ingrijpende heupoperatie die de Schot in januari onderging.

In de kwartfinales neemt de drievoudige grandslamkampioen, die op de ranking pas 503e staat, het op tegen de Chinese wildcard Zhizhen Zhang (ATP 213) of het Oostenrijkse eerste reekshoofd Dominic Thiem (ATP 5).