De nieuwe Vlaamse regering sprak af om de pas ingevoerde objectieve selectieprocedure voor provinciegouverneurs te schrappen. Dat zet de deur opnieuw wagenwijd open voor politieke benoemingen.

In het voorjaar van 2018 lanceerde de Vlaamse regering voor het eerst een vacature voor provinciegouverneur. De open procedure was het rechtstreekse gevolg van de heisa die vijf jaar eerder was ontstaan ...