David Goffin wint na spectaculaire comeback: “Er was een beetje magie nodig”

David Goffin (ATP 15) heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). Goffin versloeg in de eerste ronde de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 39) in drie sets: 1-6, 7-6 (10/8) en 6-0. De partij duurde 2 uur en 18 minuten. In de tiebreak redde de Luikenaar drie matchballen.

Het was het derde duel tussen beide spelers in een maand tijd. Carreño Busta haalde het midden september in de achtste finales in Metz van Goffin (6-3, 6-2). De Spanjaard diende de Belg zo van antwoord, na de zege van de Luikenaar op de US Open in 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5. Carreño Busta, die afgelopen weekend het toernooi in Chengdu op zijn naam schreef, won eerder ook al in 2013.

“Er was een beetje magie nodig want in de tiebreak stond ik 5-1 achter”, legde Goffin achteraf uit. “Toegegeven, het was niet eenvoudig. Hij speelde heel goed in de eerste set, miste geen bal en ik vond het juiste ritme niet. Hij is een sterke speler, een echte vechter en hij sloeg goed op. Hij deed alles perfect. Voor mij was het dus kwestie om aan te klampen, geduld te oefenen en proberen mijn slagen en timing terug te vinden. Uiteindelijk ben ik daarin geslaagd. In de tweede en derde set draaide mijn opslag ook beter.”

Goffin, die het toernooi won in 2017, had ook lovende woorden voor het publiek. De Japanners steunden hem in de moeilijke momenten. “Er hing een ongelofelijke ambiance. Ik ben echt tevreden. Elke keer als ik hier ben, geef ik alles en op deze court (het hoofdterrein, red) heb ik al veel matchen gewonnen. Het is fantastisch om zoveel steun te krijgen van de Japanners.”

Shapovalov

Donderdag speelt Goffin in de achtste finales tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32). “Hij is heel getalenteerd en kan zowel met forehand als backhand verwoestend uithalen”, zegt Goffin over de 20-jarige Shapovalov. “Hij slaat heel goed op, is linkshandig en soms onvoorspelbaar. Ik zal vooral heel solide moeten zijn.”

Goffin en Shapovalov zullen elkaar voor het eerst ontmoeten op de ATP Tour. De jonge Canadees bereikte vorige week de halve finales in Chengdu, waar hij verloor van Carreño Busta.

“Ik zal agressief moeten spelen en hem in de fout moeten laten gaan, wat hij maakt soms foutjes. Maar hij heeft veel balgevoel, ziet het balletje soms als een voetbal, hij kan heel goed spelen. Ik zal moeten vechten als vandaag, misschien nog een beetje beter spelen, goed opslaan, en dan zien we wel wat het zal geven.”

Goffin, derde reekshoofd, is de enige Belg in Japan. Hij won het Rakuten Open in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam Goffin niet deel.

Djokovic heeft ticket voor kwartfinale beet

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich woensdag bij de laatste acht geschaard op het Rakuten Open in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Serviër versloeg in de tweede ronde thuisspeler en wildcard Go Soeda (ATP 133) na ruim anderhalf uur met 6-3 en 7-5. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 24) of de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77).

De 32-jarige Djokovic maakt in Tokio zijn comeback nadat hij begin september door een schouderblessure moest opgeven in de achtste finales van de US Open.