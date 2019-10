Rutten niet naar Vlaamse regering, wel Lydia Peeters en Bart Somers

Bart Somers en Lydia Peeters worden de ministers voor Open VLD in de Vlaamse regering. Rutten zelf past - tot verrassing van de partij - voor de job.

Bart Somers wordt de viceminister-president en krijgt zijn gedroomde portefeuille ‘Samenleven en Binnenlands Bestuur’. Dat omvat behalve inburgering en integratie ook gelijke kansen, stedenbeleid, bestuurszaken, personeel en organisatie. Hij wordt eigenlijk de nieuwe Liesbeth Homans.

Lydia Peeters krijgt Mobiliteit en Werken. Peeters kwam als opvolger van Bart Tommelein in de regering-Bourgeois terecht, en werd zo minister van Financiën, Energie en Begroting. Ze krijgt nu een verlengd verblijf in de regering-Jambon.

Verrassing

Gwendolyn Rutten: ‘Met Bart en Lydia kiezen we voor een ijzersterk liberaal team in de Vlaamse regering. Beiden hebben jaren ervaring op het Vlaams niveau en in de regering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het ambitieus Vlaams regeerakkoord en de liberale krachtlijnen zullen uitvoeren in de komende jaren.’

Rutten zal samen met Alexander De Croo de onderhandelingen op federaal niveau voeren. Er werd lang gedacht dat Rutten Vlaams minister zou worden, maar dat scenario verkoos ze uiteindelijk zelf niet. Dat kwam binnen de partij aan als een verrassing, zo valt te horen.

Nu Somers opnieuw minister wordt, komt de burgemeesterssjerp in Mechelen vrij. Alexander Vandersmissen wordt er waarnemend burgemeester. Hij is een van Somers’ medewerkers van het eerste uur.